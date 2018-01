Federação quer estádio 'meio a meio' em Gre-Nal, mas Inter não aprova ideia

JEREMIAS WERNECK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Gre-Nal de número 413, que fechará a fase de classificação do Campeonato Gaúcho deste ano, já gera debate. A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) planeja realizar o clássico com torcida meio a meio, mas o Internacional ainda não foi procurado e diz que não é favorável a essa ideia. A entidade, então, cogita propor mudança no local do jogo. Levando do estádio Beira-Rio para o interior. Internacional e Grêmio se enfrentam pela sexta rodada do estadual. Originalmente o Gre-Nal deveria ocorrer em fevereiro, contudo foi remarcado para 11 de março. A ideia da FGF se baseia em uma efeméride: os 100 anos da federação. Por conta da celebração, a proposta é retomar a tradição de dividir o estádio entre torcedores rivais. A divisão de torcida vem sendo tema de polêmica há anos. O modelo atual prevê menos de 10% para os visitantes e sempre pendente de um encontro entre as diretorias às vésperas do clássico. A mudança prevista pela Federação não soou bem nos ouvidos do Inter. O time colorado ainda espera contato oficial da federação, mas já se antecipa ao citar o histórico do estadual. Após duas temporadas, o clássico volta ao Beira-Rio. Por ser o ano da retomada, o clube rechaça dividir o estádio com torcedores do Grêmio. Além da negativa em repartir as arquibancadas, o Internacional não cede no tocante mando de campo. O último clássico disputado entre os dois times foi em fevereiro do ano passado e terminou 2 a 2. O Campeonato Gaúcho começa nesta quarta-feira (17), quando o Grêmio visita o São Luiz. O Inter joga no dia seguinte, em Porto Alegre, contra o Veranópolis.