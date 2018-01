Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminam namoro, diz colunista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond, 37, e a modelo Mariana Goldfarb, 27, terminaram o relacionamento de quase dois anos. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", o casal passava por crises no relacionamento desde o final de 2017, quando o ator teria voltado a procurar pela atriz Ísis Valverde. Reymond e Goldfarb moravam juntos e, com o término, deixaram de habitar a mesma casa. Os sinais de que o casamento não estava bem foram dados pela modelo, em uma postagem no Instagram no dia 21 de dezembro. "O verdadeiro amor não vai te tornar outra pessoa, ele vai fazer com que você sinta orgulho de ser quem você é", escreveu ela, citando o escritor Zack Magiezi. Dias depois, o colunista Leo Dias noticiou que Cauã, de fato, estava tentando se comunicar com Ísis Valverde, a Ritinha de "A Força do Querer", por WhatsApp. A atriz, que tinha terminado seu relacionamento com André Resende, teria bloqueado Reymond e se esquivado da conversa. Cauã e Mariana estavam juntos desde abril de 2016, quando assumiram o relacionamento nas redes sociais. Eles se conheceram em 2015, em uma festa da Armani, dois anos depois do ator ter terminado o relacionamento com Grazi Massafera, com quem foi casado de 2007 à 2013. Na época, Massafera disse que Cauã mantinha um relacionamento com Ísis Valverde, embora ele nunca tenha confirmado a informação.