(foto: PMPR)

Porções de drogas e uma grande quantia em dinheiro foram apreendidos por policiais militares durante uma abordagem em Curitiba (PR), Capital do estado, no domingo (14/01). A ação foi desencadeada pela Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), e resultou em um homem conduzido à delegacia.

