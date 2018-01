Levantamento divulgado ontem pelo jornal O Estado de São Paulo aponta que o Paraná é um dos cinco estados brasileiros que conseguiu melhorar suas contas, enquanto os demais acumulam um déficit de R$ 60 bilhões. O estudo, feito pelo especialista em contas públicas Raul Velloso revela que de 2015 a outubro de 2017 apenas Paraná, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí registrara superávits financeiros. No caso paranaense, o estado teve um saldo positivo de R$ 2 bilhões, segundo melhor resultado, atrás apenas de Alagoas.

A queda na arrecadação de impostos, provocada pela crise econômica, e crescimento na folha de pagamento foram os principais problemas enfrentados pelos Estados, apontou o estudo. De acordo com o levantamento, os estados teriam saído de uma situação fiscal positiva, com saldo de R$ 16 bilhões no período de 2011 a 2014, para o deficit de R$ 60 bilhões nos três exercícios seguintes. Para especialistas ouvidos pela reportagem, se os governadores “não tomarem medidas drásticas até o fim deste ano, vão entregar um rombo bilionário para seus sucessores”.

O texto cita exemplos de atrasos no pagamento de salários de servidores, greves e aumentos nos casos de violência. Diante das dificuldades, a previsão é de que os governadores vão reduzir os investimentos.

Ajuste - No Paraná, o governador Beto Richa (PSDB) propôs, logo após a reeleição de 2014, um pacote de ajuste fiscal que aumentou alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No ano seguinte, a Assembleia Legislativa aprovou – sob intensos protestos de servidores - outro pacote de Richa que permitiu ao governo reduzir os gastos com a previdência do funcionalismo público estadual. Além disso, desde o ano passado o Executivo suspendeu o reajuste salarial anual dos servidores.

Para Richa, o resultado do estudo divulgado ontem mostra que o Paraná teve coragem de agir antes de iniciada a fase mais grave da crise.