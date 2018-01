Sete municípios do litoral do Estado devem receber melhorias neste ano

Matinhos, Antonina, Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, todos municípios do Litoral do Estado, irão receber várias melhorias ao longo deste ano. A informação foi confirmada pelo governo do estado que justificou o investimento com os 3,3 milhões de turistas e 2 milhões de veículos que devem passar pelo litoral neste verão. A região abriga 291, 6 mil habitantes.

Cerca de 450 mil veículos utilizam o ferryboat durante o período.Para melhorar a mobilidade de moradores, trabalhadores e turistas na região, não só na estação, mas durante o ano inteiro, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística trabalha em várias frentes.



Ponte de Guaratuba

Duas empresas apresentaram, no dia 22 de dezembro de 2017, propostas técnicas para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da construção da Ponte de Guaratuba e seus acessos, que ligará o município a Matinhos. O DER analisa os documentos para, em até 30 dias, abrir as propostas de preços. Teto é de R$ 919,9 mil. Após o Carnaval, será iniciada a implantação de calçadas e ciclovia, pavimentação e sinalização no começo da Avenida Paraná (PR-412), do ferryboat até o Corpo de Bombeiros de Guaratuba. Já foram liberados R$ 203 mil para as obras. O DER prevê que a obra seja concluída ao longo de 2018.



Matinhos

No último dia 9 de janeiro, a prefeitura de Matinhos doou ao Governo do Estado o projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, conhecida como Avenida do Contorno de Matinhos. Com investimento estimado em R$ 32 milhões, prevê obras em 2,4 quilômetros, entre o prédio da prefeitura (Rua Pastor Elias Abraão) e o acesso ao ferryboat (Rua Alvorada). O projeto está sendo avaliado pelo DER para ser licitado.



Paranaguá

Com investimento previsto de R$ 15,8 milhões, a construção no Km 5 da BR-277, que dá acesso às avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, vai desafogar o tráfego pesado, ordenando a chegada de caminhões ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá. Obra já foi licitada, mas o DER analisa recursos administrativos para definir a data de abertura dos envelopes com documentos de habilitação.

Importante via de acesso ao porto, pela Avenida Bento Rocha trafegam diariamente cerca de 3 mil caminhões carregados com mais de 120 mil toneladas. Será feita recuperação do pavimento de concreto, readequação do sistema de drenagem e reconstrução de 2,9 km de ciclovia. Ontem foram abertos os envelopes com documentos de habilitação da vencedora da licitação, que propôs preço de R$ 15,9 milhões pelo serviço.