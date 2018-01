Secretaria de Saúde confirma 385 casos de dengue no Paraná

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou ontem o último boletim sobre a situação da dengue no estado.Desde o início da Semana Epidemiológica, em agosto de 2017 até a segunda semana de 2018, foram confirmados 385 casos de dengue no Estado. Os municípios com maior número de casos confirmados são Maringá (141), Foz do Iguaçu (39), e Cambé (20). A cidade de Curitiba registrou um caso de dengue.

Como tem chovido todos os dias na cidade, a secretaria faz o alerta para que a população redobre os cuidados com o mosquito.

Zika

Foram registrados sete casos de chikungunya e nenhum de zika. Desde o início de 2017 também não foi registrada nenhuma morte pelas doenças no Paraná.

Segundo o boletim, 56% dos casos confirmados foram em pessoas na faixa etária dos 20 aos 49 anos.

Desse grupo, 31% são mulheres e aproximadamente 24% são homens.

A segunda faixa etária mais atingida em crianças e jovens de 10 a 19 anos, segundo o mostra o boletim.