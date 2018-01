Cinco são presos por morte de policial militar em Campo Largo

A Polícia Civil de Campo Largo elucidou o crime que vitimou Paulo Marcos Chaniuk, 44 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro no dia 6 de janeiro, na PR 423, em Campo Largo.

Cinco pessoas foram presas, entre elas três mulheres, suspeitas do crime. Todos foram localizadas em casa de amigos e familiares, em diferentes bairros da Região Metropolitana.

O crime aconteceu na manhã do dia 06 de janeiro após o Corpo de Bombeiros ser acionado para atender um incêndio de um veículo Renault Megane, que estava estacionado nas margens da rodovia, na altura do bairro Jardim Três Rios.

Na delegacia, todos foram ouvidos e confessaram a participação no crime.