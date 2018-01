Denúncias de crimes falsos ou caluniosas crescem 9% no Paraná

As comunicações falsas de crime e ocorrências de denúncia caluniosa estão em alta no Paraná. De acordo com dados levantados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) a pedido do Bem Paraná, em 2017 foram registrados 610 casos desse tipo, alta de 9,12% na comparação com 2016, quando haviam sido 559 casos. Considerando os dois anos, temos uma média de três ocorrências a cada dois dias no estado.

O mais recente desses episódios foi registrado na última semana, quando uma estudante da Universidade Positivo confessou ter mentido sobre um estupro ocorrido dentro da instituição. Com o inquérito concluído e encaminhado ao Ministério Público, a jovem poderá responder por comunicação falsa de crime.

Ocorrências assim, inclusive, são as mais comuns de serem registradas no Paraná. Entre 2016 e 2017, foram 691 registros de comunicação falsa de crime, o equivalente a 59% do total; A infração, prevista no Código Penal, é punível com detenção (de um a seis meses) ou multa. Já os casos de denunciação caluniosa, igualmente tipificado e com penas de 2 a 8 anos de prisão e multa, foram 478, sendo 239 em cada ano.

De acordo com a delegada Eliete Aparecida Kovalhuk, responsável pelas investigações do caso da estudante da UP, episódios assim atrapalham e muito o trabalho da Polícia Civil “Nossas equipes de investigação têm de se debruçar sobre um ato que não aconteceu. A sociedade toda é que sai prejudica”, afirma, comentando ainda que na Delegacia da Mulher, onde está lotada, foram dois outros casos assim ao longo de 2017.

“Não é frequente, de termos toda semana ou todo mês coisa assim. Mas não é raro aparecerem registros falsos de crime, seja apontando uma certa pessoa para prejudicá-la ou só noticiando um fato que não aconteceu e sem dar maiores detalhes para investigação. No ano passado, por exemplo, foram dois casos de estupro aqui em que houve indiciamento por denunciação caluniosa.”

Quanto aos casos de alegações falsas de estupro, ela aponta que o indiciamento daquela pessoa inicialmente vista como vítima acontece apenas em casos mais graves, em que o trabalho da polícia ou a vida de uma terceira pessoa é demasiadamente influenciado pelo episódio. Sobre o episódio da estudante da UP, embora não entre em detalhes, a delegada Kovalhuk aponta que a jovem teria alegado motivos pessoais e emocionais para inventar a história, além de uma questão financeira de fundo.

Ocorrências

Paraná

2017

Comunicação falsa de crime 371

Denúncia caluniosa 239

TOTAL 610



2016

Comuniacção falsa de crime 320

Denúncia caluniosa 239

TOTAL 559



Curitiba

2017

Comunicação falsa de crime 91

Denúncia caluniosa 68

TOTAL 159



2016

Comuniacção falsa de crime 82

Denúncia caluniosa 45

TOTAL 127

Boatos de WhatsApp também são problema

Além dos episódios de comunicação falsa de crime e denúncias caluniosas, outro tipo de situação tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça para a Polícia Civil: os boatos de WhatsApp. No Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), por exemplo, informações falsas ou mensagens que comprometem a reputação de terceiros já respondem por mais da metade dos procedimentos da unidade e superaram o número de casos mais graves, como investigações de pedofilia ou estelionato.

A situação chegou a um nível tão alarmante que no ano passado a delegada do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), Iara Dechiche, chegou a ter de convocar uma coletiva para esclarecer notícias mentirosas sobre o sequestro de crianças em Curitiba e região metropolitana. Na ocasião, chegou a fazer um apelo à população para evitar preocupações desnecessárias.

“Nós apelamos para que as pessoas que usam as redes sociais tomem cuidado e não passem essas mensagens para frente porque isso aí viraliza e cria pânico na população”, orientou a delegada na época.