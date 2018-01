Os candidatos aprovados no Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná precisam estar atentos aos documentos necessários para o Registro Acadêmico. O processo começa nesta quarta-feira (17) e termina no dia 25 de janeiro. No entanto, as datas de matrícula são definidas de acordo com o curso e campus de estudo. Por isso, é importante que o aluno consulte o edital.

De acordo com o coordenador de Políticas de Acesso e Permanência da UFPR, professor Júlio Gomes, o Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA) vai seguir estritamente o edital nº 42/2017 – NC/PROGRAD. Os candidatos devem comparecer com a documentação completa, conforme horário e local definidos pelo edital nº 03/2018 do NAA, divulgado na última sexta-feira (12). O Registro só pode ser realizado no campus do curso selecionado.

É necessário apresentar os seguimentos documentos: documento de identificação ou fotocópia autenticada em cartório; certidão de nascimento ou casamento ou fotocópia autenticada em cartório; histórico escolar de ensino médio (completo) ou equivalente e certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente ou fotocópia autenticada em cartório; e comprovante impresso de situação cadastral no CPF – deverá ser impresso pelo site http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/consultapública.