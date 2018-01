Professores concorrem a vagas em curso de formadores nos EUA

Dois professores da rede estadual de ensino foram pré-selecionados para representar a rede pública paranaense no programa STEM TechCamp BRASIL 2018. O programa é uma iniciativa da embaixada dos Estados Unidos em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e do Grupo +Unidos.

O programa tem como objetivo estabelecer uma rede de gestores educacionais e professores formadores para aprimorar e fortalecer ações em Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM) no ambiente escolar. Os professores selecionados terão a oportunidade de participar de uma rede de multiplicadores de todo o país, para pesquisar e implantar ações de aprendizagem ativa de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática na rede pública de educação. Ao final alguns professores serão selecionados para uma formação nos Estados Unidos.