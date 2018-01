SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo não colocará nem os seus reservas em campo para a estreia no Campeonato Estadual do Rio, nesta quarta-feira (17), às 21h45, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Como o elenco principal começou a pré-temporada apenas nesta semana, o time rubro-negro terá à disposição apenas os jogadores que se apresentaram no começo de janeiro, além de atletas das categorias de base. Para se ter uma ideia, o volante Jonas, que atuou no Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Coritiba, é o mais velho do time titular, com 26 anos. Outro "experiente" do grupo para a estreia é o meio-campista Ronaldo, que foi campeão da Copa São Paulo de juniores em 2016 e estava emprestado ao Atlético-GO no ano passado. O motivo para a demora na integração de seus principais atletas está no fato de a temporada passada ter terminado mais tarde para o Flamengo. Enquanto os clubes que finalizaram a temporada passada com o Brasileiro entraram em férias no dia 4 de dezembro, o Flamengo fez sua última partida oficial no dia 13, na final da Copa Sul-Americana contra o Independiente (ARG). Por isso, o time que vai a campo em Volta Redonda é mais do que alternativo. O técnico Paulo César Carpegiani fez apenas um teste antes de encarar o Estadual. Em um jogo-treino no domingo passado, o Flamengo derrotou o Resende por 2 a 0. Mas, apesar de a pré-temporada ter acabado de começar para os principais atletas, a próxima rodada do Estadual já deve contar com alguns jogadores do "primeiro time". Seguindo o planejamento, eles já devem entrar aos poucos diante da Cabofriense, no dia 21, e contra o Bangu, no dia 24. A força máxima do Flamengo só vai a campo no dia 27 contra o Vasco. Do outro lado, o Volta Redonda terá a base que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro de 2017. Entre os reforços, os destaques são os meio-campistas Vinícius Pacheco, ex-Fortaleza, e Rafael Granja, ex-Fluminense-BA. O Volta Redonda também tenta fazer prevalecer o bom desempenho que tem diante dos "grandes" em seu estádio. Nas últimas oito partidas, a equipe perdeu apenas uma vez. Diante do Flamengo, conquistou uma vitória e obteve um empate nos dois confrontos passados. VOLTA REDONDA Douglas Borges; Luis Gustavo, Douglas Felipe, Bruno Custa, Michel Benhami; Bruno Barra, Marcelo, Vinicius Pacheco; Fabinho Alves, Dija Baiano, Anselmo. T.: Felipe Surian FLAMENGO Gabriel Batista; Klebinho, Thuler, Patrick, Jajá; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas, Pepê; Lucas Silva, Wendel. T.: Paulo César Carpegiani Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 21h45 desta quarta-feira Juiz: Rodrigo Nunes de Sá