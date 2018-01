Produtores rurais de Capinzal terão trator para preparo do solo

Trator ficará à disposição dos moradores da região e vizinhança (foto: Rafael Nunes/SMCSA)

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), adquiriu um novo trator e implementos que atenderão, preferencialmente os produtores rurais da região do Capinzal e localidades vizinhas em trabalhos como o preparo de solo e ensilagem. Esta é mais uma ação visando apoiar e fortalecer os pequenos produtores do município. Muito em breve, o trator e os implementos seguirão para a localidade citada.O trator, ano 2017, modelo 5078E, 75 cavalos-vapor, possui cabine e ar-condicionado. Também foram adquiridos um arado subsolador de 7 hastes, uma grade aradora com controle remoto e um rotocanteirador com 30 enxadas e 125 cm de largura. O investimento de R$ 139.520 teve origem de uma emenda do deputado federal Evandro Roman, intermediada pelo vereador Wilson Roberto Mota (“Betão”).

Ao longo de 2017, foram adquiridos outras máquinas, implementos e veículos para os trabalhos no campo (de pick-up a ensiladeira) e outros estão em processo de aquisição. Hoje, os pequenos produtores contam com secadores mantidos pela Prefeitura para a secagem do milho e feijão, entre outros, além de um equipamento que faz a classificação da soja.

Os equipamentos da Patrulha Rural Mecanizada para o preparo do solo, ensilagem, colheita, distribuição de calcário ou transporte da produção, também fazem parte do apoio dado pela Prefeitura aos produtores rurais do município. Em 2017, 556 produtores foram atendidos pela Patrulha Rural com 2.126 horas de uso dos equipamentos (incluindo colheitadeira, grade aradora e niveladora, ensiladeira e subsolador).