Pinhais deverá contar, ainda este ano, como a nova Delegacia da Polícia Civil do município. O complexo está em construção em substituição ao antigo prédio cedido em 1982, o qual tem capacidade insuficiente para atender a atual demanda. O terreno de 2.000 metros quadrados foi doado pela Prefeitura em 2010 ao Governo do Estado, responsável pela obra.

A Delegacia Cidadã é um espaço voltado a um conceito inédito de segurança pública, com foco na agilidade dos atendimentos e na eficiência. Segundo o projeto, a nova Delegacia terá 1.200 metros quadrados, distribuídos em ambientes internos destinados ao Instituto de Identificação, salas especiais, celas modulares, Delegacia da Mulher e demais detalhes estruturais. Já o terreno cedido pelo município, é uma área localizada na Rua Europa, no Centro - mesma região onde está instalada a atual sede da Polícia Civil no município.