O clã dos Kardashian acaba de crescer: o bebê que Kim e Kanye West estava esperando nasceu na última segunda-feira (15). É uma menina. O bebê gerado por barriga de aluguel nasceu pesando mais 3,300kg e é saudável, segundo o próprio casal anunciou. “Eu e Kanye estamos felizes em anunciar a chegada da nossa filha linda e saudável. Nós somos imensamente gratos à nossa barriga de aluguel”, disse o casal, em um comunicado. A mulher responsável pela barriga de aluguel não foi identificada. Os boatos indicam que ela viveria nas proximidades de San Diego e que o bebê teria nascido no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. Kim e Kanye já tinham dois outros filhos: a garota North, de 4 anos, e o menino Saint, de 2 anos. As duas gestações não foram fáceis para Kim Kardashian, que disse ter detestado a experiência.

Aos 46 anos

Polícia não trabalha com hipótese de crime em morte de cantora do Cranberries

A polícia da Inglaterra informou nesta terça-feira (16) que não trabalha com a hipótese de crime na morte da cantora Dolores O’Roirdan, do grupo The Cranberries. “A morte não é tratada como suspeita. Um relatório será divulgado pelo legista”, informou um porta-voz da Scotland Yard, em declaração publicada pelo jornal The Guardian. Tabloides britânicos revelaram que Dolores namorava há dois anos o músico nova-iorquino Ole Koretsky, seu companheiro na banda paralela D.A.R.K. Eles passaram o réveillon juntos. Na última foto do casal, publicada por Koretsky no primeiro dia do ano, ele aparece abraçado com Dolores e afirma que passou a virada de pijama e assistindo TV com a namorada. Olé Koretsky não se pronunciou sobre a morte da cantora. Dolores morreu em um quarto de hotel em Londres, onde gravaria uma nova versão de ‘Zombie’ com a banda Bad Wolves. A causa da morte não foi revelada.

Luto

Famoso pela música ‘Oh Happy Day’, cantor Edwin Hawkins morre aos 74

O cantor gospel Edwin Hawkins, conhecido pelo clássico ‘Oh Happy Day’, de 1969, morreu aos 74 anos na noite desta segunda-feira (15). O músico norte-americano faleceu em sua casa em Pleasanton, na Califórnia. Ele enfrentava um câncer no pâncreas, informou seu assessor de imprensa, Bill Carpenter, à agência Associated Press. O hit que consagrou Hawkins é adaptação de um hino religioso e se tornou um marco da música Gospel nos EUA por unir o som típico da música religiosa americana com letras populares. A canção rendeu a Hawkins o Grammy em 1970.

Saúde

Jane Fonda revela que tirou tumor cancerígeno

Durante eventos para promover a nova temporada da série “Grace and Frankie”, que estreia na Netflix nesta sexta-feira, a atriz Jane Fonda apareceu com curativos na boca e revelou que recentemente tirou um tumor cancerígeno dos seus lábios. “Tenho que explicar o curativo: eu retirei um câncer dos meus lábios”, disse a atriz de 80 anos em participação em um programa de entrevistas. “Pensei que ia ficar melhor antes de vir aqui, mas tudo bem. É melhor explicar que normalmente eu não ando assim”, brincou. Jane Fonda também fez post no Instagram junto com Lily Tomlin, coprotagonista da série com ela, fazendo graça da situação. Na foto, ela aparece ao lado de Lily sorrindo, mas tampando a boca com uma das mãos.

Televisão

Participante surta e pede para sair do ‘Big Brother Brasil’ ainda no hotel

Os participantes do “Big Brother Brasil 2018” já estão confinados em um hotel desde sábado (13), mas os nomes só serão divulgados na quinta (18) pela Globo, ao longo da programação. Nesta segunda-feira (15), Boninho, o produtor do reality, revelou que um dos selecionados desistiu de entrar na casa enquanto ainda estava no hotel. “Olha que loucura. Você é escolhido para o BBB, faz teste, inscrição, passa por tudo. Aí surta, vai para a descompressão e pede pra sair. Gente, não é a primeira vez. Hoje perdemos um. Mas já botamos dois pra substituir”, escreveu Boninho. Ele também falou que a Globo não irá revelar o nome do desistente. O reality estreia na próxima segunda-feira (22).

Níver do dia

James Earl Jones

ator norte-americano (A voz de Darth Vader)

87 anos