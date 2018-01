A Prefeitura Municipal de Colombo, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão em parceria com a Secretaria de Obras e Viação assina hoje a ordem de serviço do Programa de Pavimentação Comunitária das Ruas Rosa Lazarotto Strapasson e Travessa Contenda. A pavimentação contemplará os trechos da Avenida São Gabriel até a Rua Bariri. A obra terá 161,10 metros de extensão com investimento no valor de R$ 124.612,66.A ordem de serviço para a pavimentação da Rua Travessa Contenda também será assinada hoje. O prazo de execução de 150 dias.