Avaí elimina Corinthians e avança às quartas de final da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (16). O decacampeão do torneio foi derrotado por 2 a 0 pelo Avaí na Fonte Luminosa e se despediu da competição nas oitavas de final. Rael e Alisson marcaram pelo time catarinense. A derrota significou a quebra de uma invencibilidade de 31 jogos do Corinthians na Copinha. Campeão em 2015 e 2017 e vice em 2016, o clube alvinegro vinha de 28 vitórias e três empates no torneio. O resultado definiu os duelos das quartas de final da competição. Os catarinenses estão do "lado de baixo" da chave e terão pela frente o Flamengo na próxima fase. O time rubro-negro se classificou com um triunfo por 1 a 0 sobre o Audax, com gol do atacante Bill. O vencedor do confronto enfrentará Palmeiras ou Portuguesa na semifinal. Do outro lado, o Santos encara o Internacional, e o São Paulo pega o Vitória. O Corinthians foi melhor no começo do duelo, porém com apenas uma chance clara de gol, em uma cabeçada de Samuel, defendida por Léo Lopes. Aos 26min, Caio Paulista invadiu a área corintiana e foi derrubado por Lucas Minele. A arbitragem marcou pênalti, cobrado com força por Rael. O goleiro Filipe saltou na direção certa, desviou a batida, mas a bola subiu, bateu na trave e morreu dentro das redes, colocando o Avaí na frente no marcador. Rael quase ampliou minutos depois, arriscando de fora da área para grande defesa de Filipe O Avaí foi para o intervalo com a vantagem e precisou de dez minutos após o retorno dos vestiários para ampliar. Alisson recebeu na velocidade em um contragolpe, deixou a marcação para trás e driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0 para os catarinenses. Os paulistas buscaram a reação, mas não encontraram forças para chegar à área adversária. Jogador mais ativo do Corinthians, Fabrício Oya fez Léo Lopes trabalhar com chutes de longa distância, porém o goleiro do Avaí salvou os catarinenses e garantiu a classificação às quartas de final.