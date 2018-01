No dia 25 de janeiro quem comanda o show com músicas de Lápis é Ricardo Salmazo, cantor, compositor e percussionista. (foto: Divulgação)

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove no mês de janeiro dois pocket shows ao vivo com músicas do sambista Lápis. As apresentações integram a programação da exposição “Todas as pontas do Lápis” e serão realizadas nos dias 18 e 25 de janeiro às 19h no miniauditório do museu. A entrada é gratuita.

Na quinta-feira, dia 18, o público poderá conferir o show da cantora, compositora e contista paranaense Eliane Bastos, que já fez parcerias com o compositor curitibano Grafite, filho do artista homenageado.

No dia 25 de janeiro quem comanda o show é Ricardo Salmazo, cantor, compositor e percussionista, referência do samba paranaense.

Todas as pontas do Lápis

A mostra em homenagem ao cantor e compositor paranaense Palminor Rodrigues Ferreira (1942-1978), o Lápis, ocupa todas as salas do museu e conta a trajetória de vida e obra do artista. Estão expostos seu violão, objetos pessoais, discos, partituras e manuscritos de suas canções. Há projeção em vídeo com depoimentos de amigos, parentes e parceiros, além de um ambiente interativo com o cenário de um bar, local preferido que serviu de grande inspiração para o sambista. A exposição permanece até o dia 18 de fevereiro e a entrada é gratuita.



Serviço

Pocket show com Eliane Bastos

Dia: 18 de janeiro de 2018 às 19h

Pocket show com Ricardo Salmazo

Dia: 25 de janeiro de 2018 às 19h

Entrada: gratuita

Onde: Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR

Visitação: terça a sexta-feira das 9h às 17h

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h

Informações: (41) 3232-9113

Site: www.mis.pr.gov.br

