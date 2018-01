Comando das oficinas é da equipe do projeto Gente Arteira (foto: Divulgação)

A equipe de arte-educadores da Caixa Cultural Curitiba montou uma programação especial para atender crianças, adolescentes jovens e adultos nesse período de férias, dentro do projeto Gente Arteira. Serão realizadas 25 oficinas, entre hoje e 04 de fevereiro, que abordam as mais variadas áreas de interesse: da dança com bebês à permacultura; do desenho de moda ao documentário poético; passando por criação de HQs e Mangás, maquiagem de papel, confecção de dedoches (fantoches para dedos), iniciação ao teatro de bonecos, criação de máscaras e muito mais. Todas as oficinas são realizadas na sede da CAIXA Cultural Curitiba ou têm início a partir desse local (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

Em algumas oficinas, a inscrição pode ser feita no local, por ordem de chegada. Mas a maioria depende de inscrição por e-mail dentro de um período determinado. Então, é importante estar atento aos prazos. A maioria das oficinas oferece 15, 20 ou 25 vagas. Já a palestra “O Croqui de Moda como Linguagem e Estilo”, realizada por Paulo Meirelles, dispõe de 50 vagas. No entanto, a oficina “Tudo o que você queria saber para se tornar um Youtuber”, ministrada por Jâmerson Pinheiro, oferece 120 vagas e será realizada no Teatro da Caixa em função do tema, que atrai cada vez mais adolescentes, jovens e adultos. Confira, a seguir, todas as informações sobre cada uma das oficinas apresentadas em ordem de realização:

As oficinas

Ciranda – Dança com Bebês

Ministrada por Fernanda Viganó.

Data: 17 de janeiro (quarta), das 14h às 15h45 e das 16h às 17h45 (2 sessões).

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: Mães, pais e cuidadores com bebês (a partir de 40 dias).

Vagas: 25 vagas por sessão.

Iniciação ao Teatro de Bonecos

Orientada pelo bonequeiro Renato Perré

Data: 17 e 18 de janeiro de 2018 (quarta e quinta), das 18h30 às 21h30.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 16 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Desenho de HQ

Ministrada por Ernani Cristino dos Santos.

Data: 18 de janeiro de 2018 (quinta), das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 8 anos

Vagas: 20

Permacultura: Espiral de Saberes

Por Gabrielle Pilatti e Luiz Correia.

Data: 19 de janeiro de 2018 (sexta), das 10h às 13h; e das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas, com visita de campo à cidade de Colombo (PR).

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 18 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 25

Faces sobre Faces – Teoria e Prática na Criação de Máscaras

Ministrada por Bruno Wozniack.

Data: Nos dias 19 e 26 de janeiro (sextas), das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 18 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Trajetos Mediados

Mediado por Bruno Ferreira

Data: 20 de janeiro de 2018 (sábado), das 14h às 18h.

Local: Galeria do Mezanino e espaços culturais da cidade.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 19 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina de Dedoches

Orientação dos oficineiros Bruno Ferreira e Karina Melo,

Data: 21 de janeiro de 2018 (domingo), das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 2 anos

Vagas: 20

Entre Kokedamas e Haikais – Para Crianças

Ministrada por Cláudia Unti

Data: 23 de janeiro de 2018 (terça).. das 14h às 15h30; e das 16h às 17h30.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20

Entre Kokedamas e Haikais

Ministrada por Cláudia Unti

Data: 23 de janeiro de 2018 (terça), das 18h às 21h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 22 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Trajetos Mediados – Para Crianças

Mediado por Bruno Ferreira.

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta)., das 14h às 18h.

Local: Galeria do Mezanino e espaços culturais da cidade.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20

Palestra: O Croqui de Moda como Linguagem e Estilo

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta), das 18h30 às 21h30.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 23 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 50

Animação Stop Motion com Massinha

Será ministrada por Felipe Jansen e Felipe Zanella.

Data: 25 de janeiro de 2018 (quinta), das 14h às 19h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 24 de janeiro.

Classificação: 12 anos

Vagas: 15

Encadernação Artesanal com Costura Copta

Ministrada por Karina Mello.

Data: 25 de janeiro de 2018 (quinta), das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 24 de janeiro.

Classificação: 14 anos

Vagas: 15 pessoas

Desenho de Mangá

Ministrada por Lucas Fontoura

Data: 26 de janeiro de 2018 (sexta), Das 14h às 18h.Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 8 anos

Vagas: 25

Tudo o que você queria saber para se tornar um Youtuber

Data: 27 e 28 de janeiro de 2018 (sábado e domingo), das 14h às 16h.

Local: Teatro da CAIXA.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 12 anos

Vagas: 120

Dançar o Traço

Ministrada por Anita Gallardo.

Data: 30 de janeiro de 2018 (terça). Às14h, 15h, 16h e 17h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 6 a 10 anos

Vagas: 15 pessoas por sessão, sendo quatro sessões.

Encadernação Artesanal em Brochura

Ministrada por Karina Mello

Data: 30 de janeiro de 2018 (terça). das 14h às 20h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 29 de janeiro.

Classificação: 14 anos

Vagas: 20

Costura na Arte – Para Crianças

Ministrada por Ariane Azambuja Salgado,

Data: 31 de janeiro de 2018 (quarta), das 14h às 16h; e das 16h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 6 a 12 anos

Vagas: 20 pessoas por sessão, sendo duas sessões.

Desenho de Moda

Ministrada por Paulo Meireles

Data: 31 de janeiro de 2018 (quarta). das 19h às 22h.

Local: Sala de Oficinas

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 30 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Bonecos Colecionáveis

Conduzida por Bruno Wozniack.

Data: 01 de fevereiro de 2018 (quinta). Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 12 anos

Vagas: 20

Adote um Caixote

Ministrada pela arte-educadora e artesã Michelli Reblin Bach, da Mamãe Retrô.

Data: 1 de fevereiro de 2018 (quinta), das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 31 de janeiro.

Classificação: 15 anos

Vagas: 15

Maquiagem de Papel

Por Bruno Ferreira e Felipe Jansen.

Data: 2 de fevereiro de 2018 (sexta), das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 15

Documentário Poético – Entre o Filme e a Realidade

Ministrada por Ana Lesnovski

Data: 2 de fevereiro de 2018 (sexta). das 19h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 de janeiro e 01 de fevereiro.

Classificação: 15 anos

Vagas: 20

Maquiagem Drag

Ministrado por Edson Moraes.

Data: 3 de fevereiro de 2018 (sábado), das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 de janeiro e 02 de fevereiro.

Classificação: 18 anos

Vagas: 20

Jogos de Arte

Ministrada por Ariane Azambuja Salgado.

Data: 04 de fevereiro de 2018 (domingo), das 14h às 16h; e das 16h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20 pessoas por sessão.