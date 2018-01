Curitiba registra pontos de alagamento com a chuva desta terça

Chuva em Curitiba nesta terça-feira (foto: Reprodução de vídeo)

Curitiba registrou alguns pontos de alagamento com a chuva desta terça-feira (16). Houve notificações em alguns bairros da Capital e até um caso de destelhamento.

Moradores do Alto da Glória informaram a ocorrência de alagamento no cruzamento das ruas Itupava e Mauá. Também houve alertas no bairro Água Verde, na Rua Monsenhor Manoel Vicente.

Na Avenida das Torres, na altura do bairro Uberaba, algumas partes também estavam alagadas. Também houve ocorrência de chuva forte na avenida Arthur Bernardes, no Santa Quitéria.

Na Cidade Industrial de Curitiba, além de alagamentos na Rua Município de Campo Novo, houve o destelhamento de pelo menos duas casas – uma na rua Semíramis de Macedo Seiler e outra na rua João Batista Rossato Belinazo.

Em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), moradores também afirmaram que houve alagamentos.