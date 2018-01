Rede CNT coloca à venda a sua sede de São Paulo

No destaque, placa de venda na sede da Rede CNT em São Paulo

A CNT, como conceito e instrumento de informação ou entretenimento, é uma rede de televisão que tentou existir apenas durante alguns anos ou quando viu fracassar o contrato de parceria com a TV Gazeta para transmitir seu sinal em São Paulo. As esporádicas tentativas que vieram a seguir ou até o começo desta década não deram em rigorosamente nada, até se render à força do dinheiro de igrejas, primeiro a do Valdemiro Santiago e, de 2014 para cá, a do adversário deste, Edir Macedo. Uma triste história de vida, que vai chegando aos seus 25 anos, a maior parte deles na mais completa agonia. E se como imagem a CNT desapareceu faz tempo, agora ela também começa a se desmanchar fisicamente. A sede de São Paulo, na alameda Santos 193, foi colocada à venda, porque os seus responsáveis entenderam que não existe mais a necessidade de manter o espaço como base de operações. Apenas uma sala, num prédio de escritórios qualquer, será suficiente. Em sua página na internet, a CNT se apresenta como uma empresa que “possui centros de produção distribuídos por todo o Brasil, que produzem conteúdo exclusivo para a rede”. Relata ainda que possui “8 emissoras nacionais que garantem que o melhor da programação televisiva chegue até sua casa”, em localizações como Curitiba, Rio de Janeiro, Londrina, Americana, Salvador, Caxias do Sul, São Paulo e Brasília.

Acabou o jornal

A exibição do jornal local, em São Paulo, antes prevista para acontecer entre as duas novelas, foi cancelada. Durou apenas seis meses. Vai sair do ar no dia 26.

Não mudou

O ‘Jornal da Record’ vai passar batido em meio às mudanças decididas para acontecer a partir do dia 29. A sua exibição será mantida no horário de agora, 21h45, continuando como último telejornal diário das grandes redes a entrar no ar.

E mais...

Ainda em ‘O Outro Lado do Paraíso’, após colocar Gael (Sérgio Guizé) e Sophia (Marieta Severo) na cadeia e acabar com o casamento de Samuel (Eriberto Leão), em sua jornada de vingança, Clara (Bianca Bin), tentará fazer o mesmo com o delegado Vinícius (Flávio Tolezani). Ele será denunciado por pedofilia.

É ela

Cacau Protásio será a mãe do Mussum, na fase jovem do artista, em ‘Mussum, o filmis’, com trabalhos previstos para o segundo semestre. Lançamento em 2019, nos 25 anos da morte do ator e sambista.

Ano Novo

Está previsto para esta quarta-feira o primeiro encontro da direção da Rede TV!. É a volta ao trabalho de todos. Em meio às inúmeras questões a serem discutidas, renovar o contrato para a transmissão da Série B do campeonato brasileiro está entre as principais.

Esperando a hora

A Record está para anunciar, a qualquer momento, a renovação de contrato do Gugu Liberato. E, tudo exatamente como esta santa coluna vinha informando, para o “Power Couple” e para um outro programa, cujo formato ainda será desenvolvido.

Mudanças pensadas

A terceira temporada do “Power Couple”, prevista para estrear em abril, na Record, poderá ter várias novidades, a começar pela presença do Gugu e não mais a do Roberto Justus. A outra, a respeito do mesmo programa, também comentada internamente, é a possibilidade de ganhar um modelo de apresentação semelhante ao da “Fazenda”, com edições diárias e ao vivo.

Escrita

Só agora a Globo Filmes bateu o martelo sobre o roteirista que tocará os trabalhos da versão da “Escolinha do Professor Raimundo” para o cinema. Cláudio Torres Gonzaga (“Os Parças”, “Vestido Pra Casar”, entre outros) foi o escolhido.

Chegando – Juan Alba inicia, em 1º de fevereiro, participação especial em ‘O Outro Lado do Paraíso’. É o Norival, um fazendeiro. Ele aparece para visitar a noiva Leandra (Mayana Neiva), mas coloca ponto final na relação ao descobrir que ela trabalha no bordel.

Bate – Rebate

Neste domingo, o TNT irá transmitir ao vivo e com exclusividade a 24ª edição do Screen Actors Guild Awards, direto do Shrine Auditorium, em Los Angeles...

... A cerimônia terá apresentação de Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong’o, Emma Stone e Kelly Marie Tran.

O Fox Sports foi o líder de audiência na TV por paga durante a partida entre Real Madrid x Villareal, impactando cerca de 600 mil pessoas...

... A partida aconteceu no último sábado, dia 13 de janeiro, às 13h15 (hora de Brasília).

Pessoal do ‘Hebe, o musical’, Débora Reis, Renata Brás e Renata Ricci, será recebido por Ronnie Von no ‘Todo Seu’, do Ronnie Von, nesta quarta, na Gazeta.

ESPN, em dois canais, está transmitindo o Aberto da Austrália...

... Trabalho diário, a partir da meia-noite até seis da manhã.

Hoje tem a volta do futebol na Globo, com os campeonatos regionais, a partir das 21h45.

A partir desta sexta, 20h40, o Discovery irá retomar a exibição de ‘Caçadores de Mitos: A Competição’, um dos clássicos da sua programação.

C´est fini

Nos corredores da Band, já se fala no interesse da casa em ressuscitar o programa ‘Terra Nativa’, aquele mesmo apresentado por Guilherme & Santiago entre 2007 e 2009. No entanto, para a versão de agora, há o desejo de convidar uma outra dupla. Exibição às sextas-feiras. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!