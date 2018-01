Relatório não foi manipulado, diz chefe do Banco Mundial

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Depois de colocar em dúvida os resultados de um estudo do Banco Mundial, o economista-chefe da instituição, Paul Romer, recuou e afirmou nesta terça (16) que não viu sinal de manipulação política neste "e em nenhum outro relatório do banco". "Meus comentários deram a impressão de que eu suspeitava de manipulação ou viés político. Mas não foi o que eu quis dizer", escreveu Romer, em seu blog pessoal. Antes, o economista afirmara que alterações metodológicas no estudo Doing Business, que consolida um importante índice de competitividade de países para negócios, prejudicaram a posição do Chile e levaram a resultados enganosos. Ele chegou a pedir desculpas ao Chile, em entrevista ao jornal "The Wall Street Journal", na última sexta (12), e anunciou que o banco iria revisar as últimas edições do estudo -o que, de fato, está fazendo. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, afirmou que a notícia era "muito preocupante" e que abalava "a credibilidade de uma instituição que deve contar com a confiança da comunidade internacional". O economista responsável pelo estudo, Augusto Lopez-Claros, é chileno e foi acusado de atuar politicamente, mas negou veementemente as suspeitas. Agora, Romer defendeu que as alterações não foram manipuladas politicamente, mas tomadas por "razões sólidas" e que acabaram resultando na queda do Chile no ranking. CÁLCULOS Em cálculos divulgados em seu blog, Romer mostra que, sem as mudanças metodológicas no Doing Business (que incluíram algumas variáveis e excluíram outras), o Chile cairia apenas cinco posições no ranking entre 2013 e 2017, em vez das 21 que acabou caindo. O economista, porém, destaca que existe uma "inerente aleatoriedade" nos números, e que o único resultado a ser considerado é que as mudanças do Chile em seu teste são menores do que no método adotado no ranking final. "Nós mudamos nossa metodologia por razões sólidas, e as mudanças foram cuidadosamente consideradas", afirmou Romer. Para ele, o episódio demonstra que o Banco Mundial deveria fazer um esforço de didatismo para explicar, por exemplo, por que o Chile caiu. "Nós poderíamos fazer um trabalho melhor ao explicar o que os números querem dizer", afirmou. O Banco Mundial reiterou a nota emitida no último sábado (13), em que afirma que a metodologia de seus estudos é submetida a um "rigoroso processo de consulta" e que todos os países "são tratados de maneira igualitária".