Seal nega 'veementemente' acusações de assédio sexual contra atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Seal negou "veementemente" ter cometido assédio sexual contra uma ex-vizinha. A declaração, divulgada por um de seus representantes à imprensa nesta terça (16), rebate acusações feitas pela atriz Tracey Birdsall ao site TMZ. A reportagem apurou com polícia local que foi registrada uma ocorrência da mesma natureza, em datas coincidentes com o relato da atriz, em Los Angeles. No entanto, fontes oficiais não revelam os nomes dos envolvidos. A denúncia veio a público uma semana após ele acusar a apresentadora Oprah Winfrey de ser conivente com os crimes cometidos pelo produtor Harvey Weinstein. Birdsall contou que o crime teria acontecido em 2016, quando ela e Seal eram vizinhos em Los Angeles. Ela afirma que estava na cozinha de Seal para pegar um utensílio que havia emprestado ao cantor, quando ele, repentinamente, teria avançado sobre ela. Segundo Tracey, Seal tentou beijá-la à força, e, em seguida, agarrou seus seios, insinuando que ela "estava pedindo" por estar usando shorts e regata. A atriz afirma ter pedido ao artista que parasse e, nesse momento, ele a teria convidado a sentar no sofá. Pouco depois, Seal teria novamente mencionado sua roupa e a agarrado. A atriz afirma ter deixado o local pouco depois e não ter tido mais contato com o cantor. Tracey revelou ao TMZ que decidiu denunciar o caso após ver as declarações de Seal sobre Oprah. ASSÉDIO EM HOLLYWOOD Confira a seguir um resumo sobre os principais casos de assédio sexual e estupro em Hollywood reportados recentemente. Kevin Spacey O ator de 58 anos foi acusado pelo colega Anthony Rapp de o ter assediado fisicamente quando a vítima tinha 14 anos. O ator mexicano Roberto Cavazos fez acusações semelhantes na época em que trabalhou com Spacey no Old Vic Theatre. Após as acusações, a Netflix suspendeu a última temporada da série "House of Cards" e afastou o ator do programa, além de cancelar o lançamento do filme "Gore", protagonizado por Spacey. James Toback Segundo o "Los Angeles Times", mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como "Bugsy" e "O Apostador". Roman Polanski Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista. Dustin Hoffman O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme "A Morte de um Caixeiro-Viajante", em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não "reflete" quem ele é. Brett Ratner A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final" nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações. Ed Westwick O ator conhecido por "Gossip Girl" foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição "Ordeal by Innocence". As gravações já iniciadas da segunda temporada de "White Gold", da Netflix, também foram suspensas.