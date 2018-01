Área externa valorizada

A dica é apostar em itens tendência para os ambientes externos, como as poltronas e puffs Pão de Açúcar, da Tidelli e disponíveis na Ton Sur Ton. As peças têm estrutura em alumínio revestida em corda náutica. (foto: Divulgação)

O verão está aí e as áreas externas tornam-se os espaços mais desejados e prazerosos de uma residência. Para aproveitar tudo que os ambientes têm a oferecer é importante observar alguns pontos que assegurarão maior vida útil aos móveis usados na decoração. Para garantir ambientações repletas de conforto, estilo e durabilidade é preciso escolher mobiliário resistente a sol, chuva, vento e demais ações do tempo. Quem garante essa resistência são os materiais com que são produzidos e especificações de cada item: alguns exemplos de materiais mais indicados para esses casos são alumínio, corda, vidro, fibra, fórmica, granito, ladrilho, lona, madeira, porcelanato, tela ou PVC. Mas vale lembrar que todos os produtos expostos a intempéries terão desgaste natural, que pode ser minimizado com cuidados de manutenção periódica. Além disso, o uso de cores é uma ótima opção – atualmente, há uma gama enorme peças trabalhadas com tons que se adaptam ao mais diversos estilos decorativos.

