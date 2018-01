Remodelado, Fluminense estreia contra o Boavista no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense está redesenhado para a abertura do Campeonato Carioca de 2018. Após perder importantes jogadores, o time tricolor faz sua estreia nesta quarta-feira, às 16h30, contra o Boavista, em Bacaxá. Sem contar com o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique, que foram dispensados, além do volante Wendel, do meia Gustavo Scarpa e do atacante Wellington Silva, o Fluminense contará com uma formação completamente remodelada para a competição. Para a estreia, além de não contar com esses importantes atletas, o time tricolor ainda perdeu vários jogadores por causa do atraso do voo que vinha de Miami, onde o time tricolor disputou a Florida Cup -perdeu para o Barcelona-EQU e empatou com PSV. Com isso, Marcos Felipe, Mateus Norton, Ibañez, Pablo Dyego, Diogo e Jadson, que viriam dos Estados Unidos para a estreia, não poderão enfrentar o Boavista. Entre os jogadores mais utilizados em 2017 pelo técnico Abel Braga, e que começarão a disputa do Estadual, estão o goleiro Júlio César, o zagueiro Reginaldo, o meio-campista Marlon Freitas e o atacante Robinho. Confira a escalação do Fluminense para a estreia no Campeonato Estadual: Júlio César; Norton, Frazan, Reginaldo e Ayrton; Luiz Fernando, Marlon Freitas e Jádson; Romarinho, Pedro e Robinho. Estádio: Bacaxá, em Saquarema (RJ) Horário: 16h30 desta quarta-feira Juiz: Marcelo de Lima Henrique