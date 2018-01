Botafogo marca no fim, mas só empata com a Portuguesa em estreia no Campeonato Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro jogo do ano não foi como o Botafogo esperava. No debute do técnico Felipe Conceição, o time contou com uma falha de Jefferson e só empatou com a Portuguesa por 2 a 2, nesta terça-feira (16), no Engenhão, no jogo de abertura do Campeonato Carioca. Sassá marcou duas vezes para os visitantes, enquanto Brenner e Marcos Vinicius fizeram para o Alvinegro. O Botafogo estava perdendo por 2 a 0, mas conseguiu reagir no segundo tempo e alcançou a igualdade no minuto final. Mesmo assim, o resultado não impediu as vaias da torcida ao fim do confronto disputado. O Botafogo volta a campo no sábado (20), quando medirá forças com o Fluminense, às 17h, no Maracanã. Já a Portuguesa recebe o Madureira, também no sábado, na Ilha do Urubu. Um dos pontos fortes do time de Jair Ventura, a defesa do novo Botafogo, comandado agora por Felipe Conceição, demorou apenas nove minutos para levar o primeiro gol. Em jogada ensaiada de escanteio, os visitantes aproveitaram bobeada da defesa para abrir o placar, com Sassá. O dia tinha tudo para ser especial para Jefferson, que voltava ao time titular do gol após se recuperar de lesão e ganhar concorrência de Gatito Fernandez. Porém, o ídolo da torcida não estava em seus melhores dias e teve uma grande falha. Aos 35min, Sassá chutou de muito longe e o camisa 1 não conseguiu fazer a leitura do lance. A bola, com efeito, bateu nas mãos do goleiro e morreu no fundo das redes: 2 a 0. Se Jefferson falhou no segundo gol da Portuguesa, os visitantes também cometeram um erro grosseiro logo na volta do segundo tempo. Romarinho tentou afastar, mas errou a cabeçada e tocou com a mão na bola. pênalti marcado e bem convertido por Brenner. Apagado no primeiro tempo, Luiz Fernando mostrou um pouco mais de futebol na etapa complementar. O jogador mostrou o faro de artilheiro que o tornou conhecido no Atlético-GO no ano passado. O gol só não saiu porque Milton Raphael fez grande defesa à queima-roupa e evitou o empate do Botafogo. Apesar do gol logo cedo no segundo tempo, o Botafogo não conseguiu a reação esperada. O Alvinegro teve melhor rendimento na etapa complementar, mas parou no sistema defensivo da Portuguesa. Mas aos 48min do segundo tempo, Marcos Vinicius aproveitou bobeada da zaga da Portuguesa e deixou tudo empatado. BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Joel Carli (Marcelo), Igor Rabello, Gilson; João Paulo, Matheus Fernandes (Rodrigo Lindoso), Léo Valência (Marcus Vinicius), Luiz Fernando (Lucas Campos); Rodrigo Pimpão (Ezequiel), Brenner. T.: Felipe Conceição PORTUGUESA Milton Raphael; Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz (Abuda), Jhonnatan, Maicon Assis (Philip); Sassá (Rayllan), Alexsandro, Romarinho (Manteiga). T.: João Carlos Ângelo Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Bruno Arleu de Araújo Cartões amarelo: Marcão, Jhonnatan e Cássio (Portuguesa); João Paulo (Botafogo) Gols: Sassá, aos 9min, e 35min do primeiro tempo; Brenner, aos 8min, Marcos Vinicius, aos 48min do segundo tempo