Futebol, basquete e vôlei

FUTEBOL Campeonato Estadual do Rio Taça Guanabara 1ª rodada Botafogo 2x2 Portuguesa Copa SP de juniores Oitavas de final Palmeiras* 2x0 Vasco Portuguesa* 1x0 Goiás Flamengo* 1x0 Audax Corinthians 0x2 Avaí* *classificados Campeonato do Nordeste Primeira fase 1ª rodada Treze-PB 1x2 CRB-AL Campeonato Francês 21ª rodada Monaco 2x2 Nice Olympique de Marselha 2x0 Strasbourg Bordeaux 0x2 Caen BASQUETE NBB Primeira fase Paulistano 88x70 Caxias do Sul Vitória 68x76 Flamengo Campo Mourão 72x75 Joinville Basquete Cearense 66x58 Minas NBA Temporada regular (15/01) Utah Jazz 94x109 Indiana Pacers Los Angeles Clippers 113x102 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 95x88 Sacramento Kings Cleveland Cavaliers 108x118 Golden State Warriors Memphis Grizzlies 123x114 Los Angeles Lakers Chicago Bulls 119x111 Miami Heat Brooklyn Nes 104x119 New York Knicks Atlanta Hawks 102x99 San Antonio Spurs Washington Wizards 95x104 Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 117x111 Toronto Raptors Detroit Pistons 107x118 Charlotte Hornets VÔLEI Superliga masculina Primeira fase Sada Cruzeiro 3x0 Corinthians