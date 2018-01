Parcela de empresários que notaram piora nos negócios cai em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2017, 30% dos empresários brasileiros notou piora em seus negócios, ante 48% em 2016. A conclusão é de uma pesquisa do SPC Brasil e CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), que entrevistou 822 líderes. Apesar de sinalizar recuperação, a fatia ainda é maior do que a parcela que notou um desempenho melhor de sua empresa, que aumentou de 15% para 21% no último ano. Mais da metade (51%) afirma que não teve um bom resultado nas vendas, 34% dizem que houve diminuição na margem de lucro e 24% se queixam de aumento da concorrência. Apenas 14% dizem que houve melhora no quadro econômico do país, enquanto 42% acreditam que piorou —no ano retrasado, eram 62% nesta última categoria. "O empresário brasileiro começa a vislumbrar a possibilidade de uma retomada lenta e gradual dos negócios", afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, em nota.