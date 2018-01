Nadal vence argentino e avança para a terceira rodada na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo e venceu o argentino Leonardo Mayer (52º do mundo) pela segunda rodada do Aberto da Austrália, nesta quarta-feira (17). Com domínio desde o início, o atual número um do mundo ganhou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7-4). Na terceira rodada, Nadal terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur, que bateu o australiano John Millman por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6, 6/4 e 6/1. Em 2016, Dzumhur venceu na segunda rodada do Masters 1000 de Miami quando Nadal desistiu por problemas físicos com placar adverso de 2/6, 6/4 e 3/0. Nadal precisa de mais duas vitórias em Melbourne para manter a primeira colocação do ranking independente da campanha do suíço Roger Federer, que jogará pela segunda rodada nesta quinta-feira (18). Atual líder do ranking, Nadal busca seu segundo título do Aberto da Austrália após nove anos da conquista em 2009. Na última edição, o espanhol foi derrotado na final por Federer.