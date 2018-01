Duplas de Bia Haddad e Bruno Soares avançam no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil teve uma quarta-feira (17) vitoriosa nos torneios de duplas em Melbourne. Bruno Soares, na chave masculina, e Beatriz Haddad Maia, no feminino, venceram suas partidas e avançaram para a segunda rodada do Aberto da Austrália. Ao lado do britânico Jamie Murray, Soares obteve vitória de virada contra os norte-americanos Frances Tafoe e Donald Young por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. A dupla é a quinta cabeça-de-chave e foi campeã do torneio em 2016. Já Bia Haddad, depois de uma estreia vitoriosa nas duplas, entrou em quadra ao lado da romena Sorana Cirestea e não decepcionou: vitória por um duplo 6/2 contra a russa Veronika Kudermetova e bielorrussa Aryna Sabalenka. Em simples, Bia Haddad jogará nesta quinta-feira (18) contra a tcheca Karolína Pliskova. Já nas duplas, as adversárias estão indefinidas e sairão do confronto entre a parceria formada pela polonesa Alicja Rosolska e pela norte-americana Abigail Spears e da dupla da francesa Alizé Cornet com a britânica Heather Watson. Bruno Soares e Jamie Murray também não sabem quem serão seus adversários na segunda rodada, que sairão do jogo entre a dupla indiana Leander Paes/Purav Raja e parceria formada pelo georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider Maurer. Outros dois brasileiros ainda não estrearam na chave de duplas: Marcelo Melo, que faz a parceria número um do mundo com o polonês Lukasz Kubot, e Marcelo Demoliner, que jogará ao lado do filipino Treat Huey. Eles estreiam na quinta-feira respectivamente contra as parcerias Paolo Lorenzi (ITA)/Mischa Zverev (ALE) e Marcin Matkowski (POL)/Aisam Qureshi (PAQ). Nas simples, o único representante do Brasil na chave masculina, Rogerinho Dutra Silva, foi eliminado na estreia pelo australiano Nick Kyrgios.