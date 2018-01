Rio já registra mortes de seis policiais em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O soldado Marcos Vinícius da Silva Alves Azeredo foi o sexto policial militar (PM) assassinado no estado do Rio de Janeiro neste ano. Azeredo foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na tarde desta terça-feira (16). O policial ia visitar a mãe quando foi abordado por criminosos na Rua Clementina Vieira, na altura da Praça do Galo Branco. Ele reagiu e trocou tiros com os bandidos, mas acabou sendo atingido. O PM chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas morreu depois de dar entrada na unidade. As informações são da Agência Brasil. O policial havia sido transferido do Batalhão de São Gonçalo para o Grupamento de Polícia Ferroviária nesta semana. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.