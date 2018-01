Resultado de novembro indica PIB acima de 1% em 2017, estima FGV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um crescimento de 0,3% do PIB em novembro, a economia brasileira pode ter crescido mais de 1% em 2017, segundo estimativa da FGV (Fundação Getulio Vargas). A taxa de variação acumulada em 12 meses do PIB chegou a 0,8% em novembro do ano passado, de acordo com o monitor da instituição, que faz uma prévia anterior à divulgação de dados do IBGE. Contribuiu para isso o consumo das famílias, que teria crescido 0,7% no acumulado em 12 meses até novembro. Os serviços cresceram apenas 0,1% e a indústria caiu 0,1% na mesma comparação. A agropecuária também teve forte peso no ano, segundo a estimativa da FGV. Sem o setor, o PIB teria crescido apenas 0,2% no mesmo período, 0,6 pontos percentuais a menos. A pesquisa Focus do Banco Central divulgada no início do ano também estima crescimento de 1% na economia, uma alta ante a previsão de 0,98 por cento no levantamento anterior.