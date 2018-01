Alan Ruschel assina com a Chapecoense em definitivo até 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alan Ruschel agora é jogador da Chapecoense em definitivo. Nesta terça-feira (16), o lateral esquerdo anunciou a rescisão de seu contrato com o Internacional e afirmou que irá defender a equipe de Santa Catarina até dezembro de 2020. "Muito feliz porque assinei contrato até dezembro de 2020 com a Chapecoense, um clube que eu me identifico, então vou estar defendendo da melhor maneira possível que esse clube que eu tenho o maior carinho e respeito", disse Ruschel em vídeo. O lateral, que tinha mais um ano de contrato com o Internacional, agradeceu ao clube gaúcho pelo cuidado que teve com ele após o acidente aéreo em novembro de 2016 com a delegação da Chapecoense, que deixou 71 mortos. "No momento mais difícil da minha vida o Inter estendeu meu contrato por mais um ano mesmo sem saber se eu iria voltar a jogar de futebol ou não, então queria agradecer. Fui muito feliz defendendo o Inter", afirmou. Cerca de 10 meses depois da tragédia na Colômbia, Alan Ruschel voltou a atuar como jogador profissional. Ao todo, o lateral de 28 anos participou de 7 partidas pelo clube catarinense em 2017.