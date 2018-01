Afastada do Carnaval, Ivete Sangalo é homenageada com boneco de Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora do Carnaval de 2018, Ivete Sangalo, 45, recebeu uma homenagem diretamente de Olinda, Pernambuco: a futura mamãe de gêmeas foi transformada em um boneco gigante de Olinda, em sua versão "grávida". "Enquanto isso em meu Pernambuco, uma boneca, filha da terra, toda lindinha como boneco gigante. Olinda não me deixa de fora da festa!", escreveu a cantora em seu Instagram. Na imagem, o boneco de Ivete grávida aparece vestindo roupas prateadas. Se preparando para a maternidade, Sangalo fez seu último show no Réveillon de Salvador. Com o peso da barriga, a cantora explicou que tem ordens médicas para não pular e não ficar muito tempo de pé —o que seria praticamente impossível caso ela se apresentasse no Carnaval. Na internet, os seguidores comentaram a foto da versão gigante de Veveta. "Mulher, essa testa toda não é sua, não!", comentou uma internauta. "Cadê o umbigo? Mas ficou linda", brincou outra seguidora. O desfile dos bonecos gigantes de Olinda é uma comemoração tradicional do Carnaval de rua do município. Em 2017, a apoteose contou com cerca de 80 bonecos na folia pelas ruas do Recife Antigo. A programação para 2018 ainda não foi divulgada. Durante todo o ano, é possível apreciar e conhecer a história das criações na Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes.