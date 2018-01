Jogadores reverenciam Ronaldinho após anúncio de aposentadoria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o anúncio da aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho, jogadores e entidades do futebol do mundo inteiro prestaram homenagens ao brasileiro. Neymar foi um deles; o atacante do PSG exaltou as habilidades do compatriota. "Que honra fazer parte da sua história. Sempre vou me lembrar da sua alegria em campo, você deixou um legado que dificilmente será batido no futebol arte. Obrigado por tudo o que fez pelos amantes de futebol", escreveu Neymar em sua conta oficial no Instagram. Barcelona, Milan e Atlético-MG, clubes pelo qual o jogador fez história com títulos importantes, foram alguns dos que deixaram mensagens em suas redes sociais. O goleiro espanhol Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e rival de Ronaldinho durante várias temporadas na Espanha, também prestou uma homenagem: "Você me fez sofrer, mas como amante de futebol eu também desfrutei. Você é genial", falou. A organização do Campeonato Espanhol mostrou a gratidão por Ronaldinho com uma coleção de palavras relacionadas ao craque: "Sorriso. Magia. Futebol. Amor. Samba. História. Superioridade. Espetacular. Camp Nou. Barcelona. Exclusivo. Especial. Brilhante. Bola de Ouro. Lenda". O perfil da Liga dos Campeões da Europa disse que Ronaldinho é uma lenda. De acordo com Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, a ideia é que a despedida aconteça após a Copa do Mundo deste ano. Em contato com a reportagem, contudo, Assis afirmou que ainda não há nada oficial em relação ao último jogo do meia. O último time de Ronaldinho foi o Fluminense. No clube carioca, o meia realizou nove partidas em 2015 antes de rescindir seu contrato. Atualmente, Ronaldinho exerce a função de embaixador do Barcelona. O meia participa de jogos amistosos do time de lendas do clube espanhol, ao lado de ex-jogadores como Rivaldo, Edmilson e Kluivert.