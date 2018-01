Jornal inglês diz que Mourinho deve renovar com United até 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal britânico "Daily Telegraph" publicou nesta quarta-feira (17) que o técnico Jose Mourinho está próximo de sacramentar uma renovação com o Manchester United até junho de 2021, com possibilidade de extensão por mais um ano. De acordo com a publicação, as conversas avançaram na última semana e as duas partes já chegaram a um acordo. A formalização do novo contrato deve ocorrer nos próximos dias. A renovação com o Manchester United vem em um momento em que Mourinho lida com rumores de que estaria insatisfeito com o momento do clube, que está a 12 pontos do líder City e tem chances remotas de ser campeão inglês. O treinador também tem sido questionado por sua postura fora de campo. Recentemente, ele se envolveu em um bate-boca com o técnico do Chelsea, Antonio Conte. Mourinho chegou ao Manchester United em 2016. Segundo o "Daily Telegraph", avaliação da direção do clube é positiva em relação ao treinador, que teria recuperado a "mentalidade vencedora".