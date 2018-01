Estreia do Vasco no Carioca pode ser adiada por imbróglio eleitoral

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O imbróglio da eleição do Vasco trouxe mais um desdobramento nesta quarta-feira (17). Por conta da vacância no poder do clube, já que o mandato de Eurico Miranda terminou nesta terça-feira (16), o jogo entre o time cruzmaltino e o Bangu, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, pode não acontecer nesta quinta-feira (18). Responsável por operacionalizar as partidas, o assessor da presidência, Ricardo Vasconcellos, já não exerce mais a função. Caberá à diretoria administrativa, determinada pela Justiça para ser formada por Eurico Miranda, Julio Brant e Fernando Horta, resolver esta questão ainda nesta quarta. A decisão de se formar esta presidência interina em trio foi dada pela juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52 Vara do Tribunal de Justiça do Rio, na terça e se estenderá até a posse do novo presidente, na próxima segunda-feira (22). Antes, nesta sexta (19), a reunião do Conselho Deliberativo votará pelo novo mandatário e a tendência é a de que os conselheiros ratifiquem Julio Brant como o vencedor. A reportagem esteve presente na manhã desta quarta em São Januário e conferiu que as bilheterias não estão comercializando os ingressos assim como a internet. O Vasco admite o problema, mas a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) garante que a partida acontecerá.