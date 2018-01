Tevez diz que leva filho à periferia para que 'não desmunheque'

Tevez (foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Tevez, ex-jogador do Corinthians e da seleção argentina, gerou polêmica na argentina ao afirmar que leva seu filho Lito, de 3 anos, ao Forte Apache, bairro na periferia de Buenos Aires onde o jogador foi criado, para que ele "leve uns tapas" e "não desmunheque". "Ele vai ao Fuerte Apache comigo. É pequeno, ainda, mas pense: a mãe, as irmãs, as avós... Ele é o único homem. Se eu não o levo para o bairro comigo para que leve uns tapas, ele desmunheca", disse ao canal TyC Sports.

"Eu o levo comigo para que ele brinque com os moleques de lá, jogue bola", completou. O jogador de 33 anos, que foi anunciado neste mês como reforço do Boca Juniors, já havia sido alvo de críticas na Argentina ao dizer que passou sete meses "de férias" no período em que atuou pelo Shanghai Shenhua.

Contratado pelo clube chinês em dezembro de 2016, ele marcou quatro gols em 16 jogos e faturou quase R$ 150 milhões. "Quando aterrissei na China, dei-me conta que queria voltar ao Boca Juniors. Estive sete meses de férias. Por isso que, quando firmei o contrato na China, coloquei a cláusula do Boca Juniors. Sempre tive este instinto, sabia que ia para voltar", afirmou.

No futebol chinês, ele enfrentou problemas com o peso e sofreu seguidas lesões. Acabou sendo muito criticado por seu comportamento tanto dentro quanto fora de campo. "Pensei em deixar o futebol. Me consome muito lutar sempre para estar 100%. Estreei aos 17 anos e hoje tenho 33. Não sei o que me tocou, mas estou preparado para ganhar. Não é magia. Quero vencer tudo o que jogo. Isso leva a um desgaste mental e físico", desabafou Tevez.