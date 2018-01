Zidane fala sobre saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse que não está preocupado com os rumores que colocam o atacante Cristiano Ronaldo a caminho de outro clube na próxima temporada do futebol europeu. O treinador repetiu o discurso de que não imagina o Real sem a presença do jogador português e não quis entrar em detalhes sobre a notícia publicado pelo jornal "AS", na última segunda-feira (15), de que Cristiano decidiu sair e voltar para o Manchester United.

"Não estou preocupado. Sabemos que você pode conversar e discutir fora, mas o que Cristiano tem a fazer é pensar em jogar, como ele sempre fez. Quero falar sobre o desempenho dele, o que ele traz para a equipe no campo", disse. "Não consigo imaginar um Madrid sem Cristiano. Ele está no seu clube, onde deveria estar. O clube, os fãs, todo mundo o ama. Eu sempre digo o mesmo sobre Cristiano: Não vejo o Madrid sem ele. O que me interessa é a parte esportiva. Como sempre, em um momento difícil, ele está lá", completou.

Além da notícia do AS na última segunda-feira, o jornal português "Record" publicou que o presidente Florentino Peres liberou o empresário Jorge Mendes a ouvir propostas por Cristiano Ronaldo. O português estaria insatisfeito com a promessa não cumprida de aumento depois da conquista da última Liga dos Campeões. Para Zidane, o assunto não lhe diz respeito. "Eu não quero falar sobre isso, o contrato e essas coisas. Cristiano é maior de idade para falar sobre isso. É com o clube que ele tem que falar sobre isso. O que eu falo sobre Cristiano é sobre ele em campo, e é isso que eu faço. Os de fora (dirigentes) administram e lá não me meto", disse.