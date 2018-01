Sanepar amplia abastecimento na região de Campo Mourão

(foto: Arquivo AEN)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo na ampliação dos sistemas de abastecimento de água de vários municípios da região de Campo Mourão, no Centro Oeste do Estado. São R$ 7,8 milhões aplicados na implantação de redes de distribuição, adutoras, interligações, na operacionalização de novos poços artesianos, construção de reservatórios e elevatórias, entre outras melhorias.

Os investimentos estão sendo realizados nos municípios de Campo Mourão, Campina da Lagoa, Iretama (distrito Águas de Jurema), Boa Esperança, Luiziana, Rancho Alegre do Oeste e Terra Boa.

De acordo com o gerente-geral da Região Noroeste, Sergio Veroneze, as obras beneficiarão, aproximadamente, 143 mil pessoas que residem nos sete municípios atendidos. “São investimentos fundamentais para melhorar, ainda mais, os serviços prestados pela empresa, garantindo o abastecimento com água tratada e de qualidade para milhares de famílias”, ressaltou.

Os empreendimentos estão em andamento e a maioria deve ser concluída no primeiro semestre de 2018. A obra de Terra Boa deve ficar pronta no segundo semestre deste ano e a de Campo Mourão tem previsão de conclusão para o início de 2019. Em Campina da Lagoa a obra já foi finalizada em dezembro de 2017.

INVESTIMENTOS

Em Campo Mourão, a Sanepar está construindo um novo reservatório com capacidade para 2 milhões de litros, implantando 11.313 metros de rede de distribuição, 1.224 metros de anéis de reforço de água e uma nova elevatória. Os investimentos somam R$ 3,3 milhões.

As redes de distribuição de água também estão sendo ampliadas em Luiziana e em Águas de Jurema, distrito de Iretama. Luiziana está recebendo um reservatório de 200 mil litros, estação elevatória, casa de tratamento, 1.745 metros de linha de recalque e 3.072 metros de rede. O recurso aplicado pela Sanepar é de mais de R$ 1,1 milhão. Em Águas de Jurema, a empresa está construindo um reservatório de 50 mil litros e ampliando a rede de distribuição na zona alta da localidade. O valor do investimento é de R$ 260 mil.

Na cidade de Terra Boa, aproximadamente R$ 1,3 milhão será investido na implantação de um reservatório de 500 mil litros, construção de laboratório, reforma do atendimento, interligações hidráulicas, urbanização e obras elétricas.

Nos municípios de Boa Esperança e Rancho Alegre do Oeste estão sendo interligados e operacionalizados novos poços artesianos e realizadas melhorias urbanas e elétricas. Os investimentos, somados, ultrapassam R$ 1 milhão.

Campina da Lagoa recebeu um investimento de R$ 833 mil. A obra de ampliação do abastecimento contemplou a interligação e operacionalização de um poço artesiano, a implantação de 1.376 metros de adutora e a realização de obras urbanas e elétricas.