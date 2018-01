(foto: Ricardo Marajo/FAS)

Nos primeiros dez dias úteis deste mês, os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizados nas Ruas da Cidadania, fizeram 11.896 atendimentos a trabalhadores. O número é maior do que o registrado durante todo o mês de dezembro de 2017, quando foram registrados 7.083 serviços. O maior número de atendimentos é para cadastro do trabalhador, busca de vagas e encaminhamentos para entrevistas de emprego.

O diretor de Relações do Trabalho, Cesário Ferreira Filho, explica que o aumento do número de atendimentos nos primeiros dias de janeiro é comum. “O que percebemos é que os trabalhadores aguardam o reinício da normalidade das atividades, para então voltar a buscar a reinserção no mercado de trabalho”, diz.

Segundo o diretor, a demanda nos postos aumenta também em função dos jovens que aproveitam as férias escolares para fazer a carteira de trabalho e o cadastro no Sine e buscam um possível encaminhamento para vagas de emprego.

De 2 a 15 de janeiro, os postos do Sine das Ruas da Cidadania realizaram 7.844 cadastros de trabalhadores, busca de vagas, encaminhamentos para entrevistas. O segundo serviço mais procurado foi de emissão de carteira de trabalho, com 2.602 solicitações. Em seguida ficaram as habilitações para o seguro-desemprego, com 1.450 atendimentos.

Vagas

Nesta quarta-feira (17/1), Curitiba e municípios da região metropolitana estão com 873 vagas disponíveis, principalmente para operador de telemarketing (180), auxiliar de cozinha (55) e auxiliar de limpeza (52).

Há ainda cinco vagas de nível superior para nutricionista, analista de desenvolvimento de sistema, analista fiscal e engenheiro mecânico na área de ar-condicionado.