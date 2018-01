Corpo de engenheiro arrastado para rio é encontrado no Mossunguê

(foto: Franklin de Freitas)

Foi encontrado no final da manhã desta quarta (17) o corpo de engenheiro Joelson da Fonseca Brania, 67 anos, que estava desaparecido desde a noite de terça (16) após o seu carro, um Logan, cair no rio Mossunguê. No momento da queda, a ponte estava alagada por conta do temporal.

O corpo foi encontrado a 2 quilômetros do local onde o carro caiu no rio em um condomínio fechado no Mossunguê. O corpo foi avistado pelo jardineiro do condomínio Portal Barigui, que sempre faz inspeção no local após tempestades.

O engenheiro tentou atravessar ma ponte alagada na Rua Marcos Andreatta, no Mossunguê e acabou arrastado com seu carro para um córrego em desapareceu na noite de terça-feira (16). De acordo com testemunhas, fez uma ultrapassagem, seguiu pára a ponte e foi levado. A ponte foi alagada após temporal forte que atingiu a região.

A mulher e o filho do engenheiro viram tudo porque seguiam ele atrás em outro carro.