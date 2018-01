Temporal deixa rastro de destruição no Litoral do Paraná

O Litoral foi a região do Paraná mais atingida pelo temporal da noite de terça-feira (16). Segundo dados da Defesa Civil, 30 pessoas ficaram desalojadas em Matinhos e mais de 300 casas foram invadidas pela água. Em Caiobá, a Avenida Atlântica ficou debaixo da água.

Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), até as 22h, choveu 122,3 milímetros em Matinhos.

Em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros fez quatro atendimentos e houve deslizamento de terra na estrada de Cabaraquara,

Já em Paranaguá, 70 casas sofreram com alagamentos.