Com 6 desfalques, Paraná pega time com fôlego extra e 'gigante' no ataque

O atacante Fornazari, de 2,05 m de altura (foto: Reprodução/youtube)

O Paraná Clube terá uma série de obstáculos para superar nessa quarta-feira (dia 17) às 21h45, quando enfrenta o União, em Francisco Beltrão, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. O técnico Wagner Lopes já conta com cinco desfalques para a estreia na temporada 2018.

Além do goleiro Richard, do volante Jhony e do meia Guilherme Biteco, que estão desde 2017 em recuperação, o treinador também perdeu o goleiro Luís Carlos e os volantes Leandro Vilela e Luiz Otávio para a partida. O goleiro sofreu uma lesão na mão. Com isso, a camisa um ficará com Hugo, 20 anos, que tem apenas duas partidas pelo profissional – ambas na reta final da Série B de 2016. O jogador foi revelado nas categorias de base do clube.

Leandro Vilela seria titular, mas sofreu uma contusão nessa semana. O reserva imediato dele é Luiz Otávio, que também se contundiu. Com isso, Wagner Lopes vai recuar Zezinho, que seria meia-esquerda, para a função de volante. Dessa forma, Minho vira titular no lado esquerdo do setor ofensivo.

Outro obstáculo para o Paraná é a parte física. O União começou sua pré-temporada há dois meses. Os jogadores do adversário estão com a preparação ideal para estrear. Já o time da capital começou os treinamentos há duas semanas. “Nossa pré-temporada vai até o final de janeiro”, disse Wagner Lopes, explicando que o desgaste físico é excessivo nesse período. “Nós temos algumas situações de muito cansaço”, disse. Ele não divulgou a escalação e avisou que a questão física será importante para definir o time para a estreia.

Um outro desafio para o Paraná é anular a força do União nas bolas aéreas. O time conta com o centroavante Fornazari, 22 anos, de 2,05 m de altura. O clube do Interior também apostou em veteranos. Entre eles, o volante Wellington Monteiro, 39 anos, campeão mundial com o Inter em 2006. Os demais são especialistas em futebol paranaense, como o volante Léo Maringá (38 anos), o goleiro Marcos Paulo (36), o zagueiro Spice (32) e o meia Max (32).

ESQUEMA TÁTICO

Wagner Lopes vem usando no Paraná o esquema tático 4-2-3-1 – o mesmo que adotou no início de 2017 no clube. A novidade nos últimos treinos foi o meia Zezinho atuando aberto, pelo lado esquerdo, com João Paulo (ex-Santa Cruz), jogando centralizado. Outro reforço que pode estrear nesta quarta é o zagueiro Neris (ex-Sport).

Além de Luis Carlos (ex-Vila Nova-GO), Neris e João Paulo, o Paraná contratou para 2018 os zagueiros Charles (ex-Joinville) e Rafael Nascimento (ex-Rio Claro-SP), o lateral-direito Alemão e os atacantes Diego (ex-Inter) e Zé Carlos (ex-CRB).

UNIÃO X PARANÁ

União: Marcos Paulo; Paulo Henrique, Casimiro, Spice e Thiaguinho; Wellington Monteiro, Sorbara, Léo Maringá, William (Max) e Gabriel Bonet (Thiago Maringá) e Fornazari. Técnico: Ivair Cenci

Paraná: Hugo; Júnior, Neris, Rayan e Igor; Alex Santana, Zezinho, Vitor Feijão, João Paulo e Minho; Alemão. Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Horário e dia: 21h45 de quarta-feira

Local: estádio Anilado, em Francisco Beltrão