Bitcoin desaba pelo 2º dia e cai abaixo de US$ 10 mil com incertezas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bitcoin sofre forte desvalorização pela segunda sessão seguida e é negociado abaixo de US$ 10 mil por causa de preocupação dos investidores com notícias envolvendo a regulação das criptomoedas. Às 13h49, o bitcoin caía 9,93%, para US$ 9.656, quase metade do pico de US$ 18.674 em dezembro de 2017. O ripple recuava 10,6%, e o ether tinha baixa de 15,23% no mesmo horário. As criptomoedas recuam após notícias de que a Coreia do Sul e a China poderiam proibir transações com as moedas virtuais, aumentando os temores de que esse mercado comece a ser regulado. Além de Coreia do Sul e China, o Japão também sinaliza que vai começar a regular as criptomoedas, enquanto França e Estados Unidos investigam as moedas virtuais. Isso levanta temores de que a coordenação global em torno da regulação desse mercado deve ganhar força. A expectativa é que, na reunião do G20 na Argentina, em março, o tema seja discutido por autoridades. Na terça-feira, o bitcoin desabou 23%, a maior queda diária em quatro anos. Analistas especulam que a criptomoeda esteja passando por um processo de realização de lucros, após as fortes altas registradas em 2017 —acumulou ganho de 1.400% no ano passado. Não é a primeira vez que o bitcoin passa por uma turbulência do tipo. Em 2011, em um período de cinco meses, a moeda virtual perdeu 93% de seu valor.