Com as crianças em férias, toda programação cultural e de diversão é bem-vinda. Quem ainda não decidiu onde levar as crianças no último fim de semana do mês, pode conferir os eventos gratuitos da Livraria Cultura do Shopping Curitiba.

No sábado (27/01), os pequenos vão se divertir em uma tarde de jogos com a Grow Brinquedos. Entre os jogos disponíveis para a brincadeira, estão a Pizzaria Maluca, Perfil Disney e Lince.

E no domingo (28/01), é a vez de soltar a imaginação e inventar histórias com o jogo Historiando, da Araquarela Brinquedos.

As programações são gratuitas e acontecem a partir das 16h na Livraria Cultura (piso L3). Informações pelo fone (41) 3941-0292.