Maioria dos aprovados no vestibular da UFPR são de escola pública

Aproximadamente 60% dos candidatos aprovados no vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) são oriundos da rede pública de ensino. Foram aprovados 3.195 estudantes por concorrência geral e por meio do sistema de cotas.

A superintendente da Educação, professora Ines Carnieletto, destacou que o bom desempenho dos alunos da rede pública é resultado das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação que refletiram na qualidade da educação pública paranaense, como apontou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Esse resultado é muito importante porque representa o trabalho e esforço coletivo que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos por parte da Secretaria da Educação, com fortalecimento dos cursos de formação continuada, do desempenho dos nossos professores e equipes diretivas e disciplinares, além do empenho e dedicação dos nossos alunos”, disse a superintendente da Educação, Ines Carnieletto.

O último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado em 2016, apontou avanços na educação pública paranaense. O índice da rede pública estadual no ensino médio foi 3,6. No ensino fundamental a rede estadual teve 4,3 para os anos finais e 6,1 para os anos iniciais.

O ensino médio nas instituições públicas passou da 8ª para a 5ª posição, se comparado ao levantamento anterior, contribuindo de maneira significativa para que o Estado tenha alcançado a 6ª posição na classificação geral. “Também tivemos ações pontuais desenvolvidas pela Secretaria da Educação que tiveram impacto direto no desempenho dos estudantes”, lembrou Ines.

A oferta de cursos para formação continuada aos professores e demais funcionários da educação também refletiram na qualidade do ensino público. Os cursos fazem parte do programa Minha Escola Tem Ação (META), carro-chefe da área pedagógica. O programa busca elevar os índices educacionais, reduzindo o abandono e a reprovação por meio de uma boa gestão escolar.

PREPARAÇÃO – A Secretaria de Estado da Educação possui ferramentas para auxiliar os alunos do ensino médio na preparação de vestibulares. Uma delas é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep), aplicado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª ano do Ensino Médio.

A avaliação permite que os estudantes façam uma autoavaliação e revisão do desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Em 2017, mais de 230 mil estudantes fizeram as provas.

Os resultados do Saep possibilitam a reflexão sobre o desempenho dos alunos e a articulação dos resultados com o planejamento de ações eficazes com foco na evolução e no processo de ensino e aprendizagem

QUALIDADE DE ENSINO – As alunas Thais Buwai Lucif, aprovada em Agronomia, e Gabrieli Kmiecik, em Ciências Contábeis, ambas de 17 anos, estudaram desde os cinco anos no Colégio Estadual Sagrada Família, em Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba). As estudantes destacaram a qualidade de ensino ofertado pela instituição e o apoio dos professores na preparação para as provas.

“A escola pra mim sempre foi e sempre será a base de tudo. Se não fosse pela escola, eu não seria nada do que sou hoje. Acho muito importante ter a consciência disso”, disse Thais. “O ensino no colégio foi muito bom, principalmente os professores que faziam aulas no turno complementar para revisar os conteúdos do vestibular e também pelo incentivo e apoio que nos passaram”, reforçou Gabrieli.

O bom desempenho também é fruto da dedicação e empenhos das estudantes. Thais e Gabrieli seguiram uma exigente rotina de estudo e preparação. Após as aulas regulares, Thais reservava três horas por dia para revisar os conteúdos e à noite e nos sábados fazia aulas em cursinhos preparatórios.

“Com o estudo quebramos barreiras, portas se abrem, e os objetivos ficam mais fáceis de serem alcançados”, disse Thais.

O caminho escolhido por Gabrieli para aproveitar os conteúdos foi fazer anotações das principais dicas passadas pelos professores para revisar os conteúdos. “Quando chegava em casa eu pegava as anotações e fazia uma revisão geral dos conteúdos antes de ir para o cursinho. Isso ajudou muito na preparação”, contou a jovem.

Os aprovados no vestibular da UFPR devem fazer as inscrições entre os dias 29 desse mês ao dia 1° de fevereiro e as matrículas poderão ser feitas a partir da primeira semana de fevereiro. As aulas do primeiro semestre começam no dia 19 de fevereiro.