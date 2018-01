MINI renova seus Hatch e Cabrio e confirma a dupla no Brasil neste ano

As mudanças são discretas com novas opções de cores (foto: Divulgação)

A MINI acaba de anunciar novidades para o MINI Hatch, de 3 e 5 portas, e também para Cabrio (conversível), no Salão de Detroit. O novo design chegará ao Brasil no segundo semestre deste ano. Entre as novidades estão faróis equipados com painéis escurecidos e que conferem uma aparência mais atraente à parte frontal do veículo. As lanternas traseiras, por sua vez, exibem luminosidade gerada por LEDs e desenho que remete à Union Jack, a bandeira do Reino Unido, como forma de prestar uma homenagem à sua origem britânica. No interior, os destaques ficam por conta da possibilidade de configuração com assentos em couro Chester Malt Brown para os modelos Hatch de 3 e 5 portas. Outra novidade é a Superfície Interior Iluminada MINI Yours, com desenho estilizado da bandeira britânica, no painel, do lado do passageiro. O sistema de infotainment do MINI Hatch e Cabrio inclui ainda uma tela sensível ao toque. E entre os novos recursos do sistema MINI Connected, o destaque vai para a nova funcionalidade MINI Online, que inclui conteúdo de notícias atualizadas e alertas meteorológicos. Através do Journey Mate possibilita enviar trajetos planejados a partir de um smartphone ou de outros dispositivos conectados ao sistema de navegação MINI, por meio do aplicativo MINI Connected XL. Outro recurso recém-disponível é a preparação da Apple CarPlay, capaz de transferir a interface de algumas funcionalidades do iPhone para o sistema de infotainment do veículo com a ajuda de conexão sem fio (wireless). A combinação exclusiva de prazer ao volante, qualidade premium e estilo individual também explica o sucesso da MINI nos Estados Unidos. Três modelos, cada um com suas próprias características distintivas, consolidam a posição excepcional da MINI no segmento premium: o novo MINI Hatch, que representa o conceito do MINI clássico; o MINI Hatch 5 portas, que oferece funcionalidades estendidas; e o MINI Cabrio, concebido para desfrutar do prazer de dirigir ao ar livre.