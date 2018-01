Leilão Fordinho

A VIP Direto promove, no dia 27 de janeiro leilão de carros clássicos com modelos fabricados desde os anos 1929. Destaque para o Ford Modelo A 1929, segundo maior sucesso da Ford na década de 20. Desde sua produção em 1928, este carro tem apenas quatro padrões de cores que são cinza, verde e preto, sendo que estará disponível para o leilão um modelo restaurado na cor amarela, com câmbio manual. Os lances mínimos estão por volta de R$ 55 mil. Outros destaques os Impalas Chevrolet são três para serem leiloados, todos com capota elétrica, motor V8. Para maiores informações pelo site www.vipdireto.com

Volvo

Alexandre Selski foi designado o novo diretor de grandes projetos e negócios estratégicos da Volvo Bus Latin America. Ele vai coordenar, junto com as demais representações da Volvo em outros países, os grandes projetos de transporte e licitações de compras de ônibus em todo o continente. “É uma nova posição e um grande desafio”, diz o novo executivo, que se reporta a Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Bus Latin America.