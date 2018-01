TRE inicia terceira fase da biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná iniciou, na última segunda-feira, a terceira fase do processo de recadastramento biométrico de eleitores no Estado. Até 23 de março, dez zonas eleitorais que totalizam trinta municípios estarão fazendo o registro de eleitores a partir das impressões digitais. Até o ano passado, outras 251 cidades já realizaram esse trabalho.

O Paraná fechou o ano de 2017 com a marca de 6.642.360 eleitores atendidos biometricamente, o que equivale a 84,03% do eleitorado. Os novos municípios que fazem parte desta Fase 3 abrangem um universo de 170.493 eleitores.

As cidades que aceitaram iniciar o recadastramento obrigatório são aquelas que já vinham apresentando alto número de atendimentos na biometria facultativa e que, a partir de agora, receberão a estrutura física, humana, bem como treinamentos para o atendimento dos eleitores. Segundo o TRE, a próxima eleição deve contar com um percentual próximo a 90% do eleitorado recadastrado biometricamente.

A lista completa das cidades integrantes da biometria obrigatória e outras informações podem ser obtidas por meio do site www.tre-pr.jus.br.