Ministro vai deixar governo por candidatura

Depois de participar de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual o presidente Michel Temer fez um discurso em tom de despedida para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o deputado pernambucano licenciado reafirmou que vai deixar o cargo para disputar a eleição, mas disse que pretende retardar ao máximo essa decisão. “Não há nenhuma despedida”, disse ponderando precisava ser “honesto e dizer que claramente serei candidato”. Ao reiterar que há uma data limite de 7 de abril para que ele deixe o cargo, Mendonça afirmou que apesar do prazo, não fixou data e que ainda quer “implementar um leque de ações” antes de deixar o cargo.